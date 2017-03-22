Refah Kentine Saldıran İşgalci İsrail Filistinli Bir Genci Katletti!

»Ana Sayfa»Filistin
22.03.2017 11:23
Refah Kentine Saldıran İşgalci İsrail Filistinli Bir Genci Katletti!
İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde yer alan Refah kentine düzenlediği saldırıda Filistinli bir gencin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’nde yer alan Refah kentine topçu atışıyla düzenlediği saldırıda Yusuf Şaban Ebu Azra (18) isimli bir Filistinli gencin hayatını kaybettiğini, iki kişinin de yaralandığını belirtti.

el-Kudra, yaralıların Refah’taki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi’nde tedavi altına alındıklarını kaydetti.

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