Raşid Gannuşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü

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09.02.2017 18:16
Raşid Gannuşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Gannuşi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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