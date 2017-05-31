Ramazan’ı Fırsat Bilen Sigaradan Kurtulmak İstiyor

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu uzman doktor Seyhan Us Dülger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır faaliyette olan poliklinikte haftanın 5 günü sigarayı bırakmak isteyenlere hizmet verdiklerini söyledi.

“Ramazan Bunun İçin Bulunmaz Bir Fırsat”

Ramazan dolayısıyla poliklinikte yoğunluk yaşandığını belirten Dülger, şöyle devam etti:

“Bu dönem biraz daha fazla soran, randevu almak ve gelmek isteyen hastamız var. Ramazan ayının gelmesi, bunda bir etken. Yoğun şekilde çalışıyoruz. 15 günlük randevularımız, açılır açılmaz doluyor. Ramazan’da insanlar, oruç tuttuğu için zaten uzunca bir süreyi sigara içmeden geçirebiliyor. Hem yapabildiklerini gördükleri hem de bu kadar saat durabildikten sonra tamamen bırakmak daha kolay olabileceği için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ramazan bunun için bulunmaz bir fırsat. Sigara içenler, neden içtiklerini bir düşünsün ve mutlaka polikliniklere başvursunlar.”

“Nedenler Kişiden Kişiye Göre Değişiyor”

Sigarayı bırakma sebebinin kişiden kişiye göre değiştiğini anlatan Dülger, bazılarının çocuklarına kötü örnek olmamak için sigaradan kurtulmak istediğini söyledi.

Kiminin de hastalıklarından dolayı sigarayı bırakması gerektiği için geldiğini vurgulayan Dülger, “Mutlaka bir doktor, kendi rahatsızlıklarından dolayı hastaya sigarayı bırakmasını söylemiş oluyor. O zaman da onunla ilgili konuşuyoruz. Tabii maddi açıdan da birtakım nedenler oluyor. Çünkü çok ciddi bir miktar tutuyor, sigara. Bu yüzden sigarayı bırakıp o parayı daha iyi değerlendirmeyi düşünebiliyorlar. Polikliniğe en çok bu nedenlerle geliniyor.” diye konuştu.