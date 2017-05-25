Ramazan Öncesi Sebze Meyve Fiyatları Düşüyor

Türkiye Haller Federasyonu Başkan Vekili Orhan Doğan, kış sezonunun sona ermesi ve bazı ürünlerde ihracatın düşmesiyle ürün bolluğu yaşandığını, bunun Ramazan öncesi fiyatları aşağı çektiğini dile getirdi.

AA’da yer alan habere göre, birkaç hafta önce fiyatıyla tartışma konusu olan domatesin İzmir Sebze ve Meyve Toptancı Hal’indeki toptan fiyatının 50 kuruş ila 1 lira arasına kadar düştüğüne dikkat çeken Doğan, şöyle konuştu:

“İhracatın yavaşlaması nedeniyle tüm ürünler iç piyasaya giriyor. Üretim fazla, talep de az olunca fiyatlar düşüyor. Nisan ayının zam şampiyonu domatesin toptan kilosu 50 kuruşa geriledi. Fiyatların daha fazla düşeceğini düşünmüyorum. Toptan fiyatlarda yaşanan düşüşün bir iki gün içinde tüketiciye yansıyacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşın sebze ve meyvede ucuz fiyatlarla rahat bir Ramazan ayı geçireceğine inanıyorum.”

“Kâr Oranı Kanunla Belirlenmeli”

Doğan, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili tarladan tüketiciye giden yolculukta fiyatların katlanarak arttığı eleştirilerine dikkat çekerek bu zincirde komisyoncuların “günah keçisi ilan edildiğini” savundu.

Komisyoncuların kâr oranlarının yüzde 3 ila 8 arası olarak kanunla belirlendiğini ifade eden Doğan, “Serbest piyasa ekonomisi olduğu için (herkes ürününü istediği fiyata satar) anlayışı var. ‘1 liraya alındı 5 liraya satıldı.’ Bu algıyı yok etmek için sebze meyvenin perakende satışına kâr sınırı getirilmeli. Kâr oranı kanunla belirlenmeli. Türkiye’de sebze ve meyvelerde kayıp kaçak yüzde 50. Böyle bir düzenleme yapılırsa kayıt dışılık yüzde 5 ila 10’a iner, tüketici ve üreticinin hakları düzenlenir.” dedi.