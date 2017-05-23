Ramazan Öncesi Et Fiyatı Polemiği!

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, et fiyatlarının bu kadar gündeme gelmesinin, bazı kesimlerin et ithalatı yapılmasını istemesinden kaynaklandığını söyledi.

Tunç, et ithalatından yüksek kazanç sağlayan firmalar olduğunu ama bunun Türkiye’ye zarar vereceğini belirterek, Türkiye’de kırmızı et üretimi için hayvan sayısının yeterli olduğunu kaydetti.

“Fiyatları Araştırarak Eti En Ucuz Olan Yerden Alın”

Geçen yıl Ramazan’da karkas etin fiyatının 25 lira civarında olduğunu hatırlatan Tunç, şöyle konuştu:

“Türkiye’de enflasyon yaklaşık yüzde 8. Bu yüzden her şeye zam gelirken ette belli miktarda fiyat artışı da normal. Etin kilogramı bu sene 27,5 lira olmuş, çok mu? Ramazan’da tüketim diğer aylara göre çok artmıyor, dolayısıyla fiyatların da bundan dolayı artmaması lâzım. Görülen fiyat artışları tamamen fırsatçılıktan kaynaklanmaktadır. Vatandaşlar fiyatları araştırarak eti en ucuz olan yerden alsınlar.”

“Kırmızı Et Satışları 2’ye Katlanıyor”

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise Ramazan’da genel olarak et tüketiminin artmadığını ancak perakende satışların toptan satışlara göre artış gösterdiğini dile getirdi.

Yalçındağ, Ramazan’da kasap ve marketlerde kırmızı et satışlarının önceki aylara göre 2’ye katlandığını bildirdi.

Ramazan’da kırmızı et üreticilerinin fiyatı arttırdığını anlatan Yalçındağ, “Kasaplar satışa başlamadan, üreticiler biraz talep artışı görünce ‘Ben bundan aşağı malımı kestirmem.’ diyerek fiyatı yükseltiyor. Biz her sene olduğu gibi Ramazan’da fiyat artışlarını etikete yansıtmamak için elimizden geldiği kadar direneceğiz.” diye konuştu.