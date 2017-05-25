Ramazan Kumanyalarımız Suriye ve Gazzeli Yetimler İçin

Kur’an’la arınma, murakabe, rahmet, diriliş için manevi kamp işlevi gören bir Ramazan ayına daha giriyoruz. Ramazan aynı zamanda ümmet ve kardeşlik bilincinin doruğa vardığı, dayanışma ve paylaşma bilincinin daha bir derinlik kazandığı nadide aylardandır. Bu Ramazan’da da soframızı Suriye ve Gazzeli kardeşlerimizle paylaşma çağrısında bulunan Özgür-Der kumanya bedelini açıkladı.

Kumanya bedelini 50 TL olarak açıklayan Özgür-Der, ayrıca sizlerden gelecek fitre, zekât vb. bağışlarınızı da Suriye ve Gazzeli muhtaç kardeşlerimize gönderecek.

“YETİM KÖYÜ” PROJESİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca Özgür-Der, Suriyeli yetimler için inşa edilecek “yetim köyü” projesine de destek olmaya devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırında inşa edilmesi planlanan “Abdulhamid Han Yetim Yaşam Merkezi” isimli projeye destek olmak için katkılarınızı aynı hesap numarası üzerinden Özgür-Der’e iletebilirsiniz.

Yetim Köyü projesinin detaylarını aşağıdaki görsellerde bulabilirsiniz: