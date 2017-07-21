Ramazan Beyhan: “Siyonist İsrail Mescid-i Aksa’yı Ortadan Kaldırmak İstiyor”

Ramazan Beyhan’ın bir örneğini de sitemize gönderdiği açıklaması şöyle:

İşgalci İsrail rejiminin Mescidi Aksa ile ilgili uygulamalarını, insan haklarına özellikle inanç ve ibadet hakkına karşı suç işlediği için şiddetle kınıyoruz.

Hiçbir gücün ibadethaneleri kuşatması, işgal etmesi, cemaatini baskı altına alması, yaş sınırlaması getirmesi kabul edilemez. Mescidi Aksa fiziki varlığı ile Filistin halkının İşgalci Siyonizme karşı verdiği mücadelesinin "madden ve manen" beslendiği en önemli kaynaklardan biridir.

Bunun farkında olan İşgalci Siyonist İsrail rejimi Mescidi Aksa'yı cemaatsiz bırakarak manevi gücünü, zamanla fiziki varlığını da ortadan kaldırarak ümmetin zihninde unutturmaya çalışıyor.

Buna kesinlikle müsaade edilmemelidir.

Müslümanların zulme karşı dayanışma içinde olmaları ve haklarını savunmaları en tabii haklarıdır.