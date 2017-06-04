Ramallah’ta İşgalci İsrail Askerlerine Tepki
Ramallah yakınlarında işgalci İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 2 Filistinli yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.
Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 2 Filistinlinin yaralandığı, onlarca kişinin atılan gazdan etkilendiği bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah kentinin doğusundaki El-Mugir beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile belde sakinleri arasında gerginlik yaşandı.
Filistinli gençler baskına taş ve şişe atarak tepki gösterirken, İsrail askerleri gençlere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermi kullanarak karşılık verdi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Mugir beldesinde yaşanan olaylarda ayak ve dizinden yaralanan 2 Filistinliye Ramallah Sağlık Kompleksi'nde gereken müdahalenin yapıldığı kaydedildi.
İlk yardım ekipleri ise İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiklerini aktardı.
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