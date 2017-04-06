Ramallah'ta Araçla Çarpma Eyleminde Bir İşgal Askeri Öldü

İşgal rejiminde yayınlanan Haaretz gazetesi, Ramallah yakınlarındaki Ofra Kavşağı'nda gerçekleştirilen eylemde bir işgal askerinin hayatını kaybettiğini ve bir başka askerin de yaralandığını yazdı.

Kaynaklar, eylemcinin yaralandığını belirtirken daha sonra şehit olduğu duyuruldu.

İşgal rejimi medyası ise işgal güçlerinin eylemciyi ateş açtıktan sonra gözaltına aldığını ve eylemcinin ağır yaralı olduğunu bildirdi.

Bu arada, İslami Direniş Hareketi (Hamas) Kudüs İntifadası'nın devam ettiğini ve ancak özgürlükle sona ereceğini, intifadanın gelip geçici bir olay olmadığını, bilakis Filistinlilerin işgalden kurtulana kadar mücadeleye devam kararı verdiğini söyledi.

Hamas sözcülerinden Hazım Kasım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Filistin halkının hakları inkar edilip toprakları işgal edildiği sürece işgal ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin güvende olmayacaklarını ifade etti.

Kasım, eylemin Batı Yaka'daki gençliğin direnişi görev ve işgalciyi düşman kabul ettiklerinin göstergesi olduğunu kaydederek, intifadaya her alanda destek verilmesini istedi.

FİEM