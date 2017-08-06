“Ramallah Yönetimi ile İsrail Gazze Karşıtı Bir Politika İzliyor”

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı yazılı açıklamada, Ramallah yönetiminin lideri Mahmud Abbas’ın, Filistin’de “ulusal mutabakatın” sağlanması için harcanan tüm çabaları boşa çıkardığını belirterek, “Abbas’ın Gazze'deki Filistinlilere yönelik arttırdığı cezalandırıcı uygulamaları, Batı Şeria’yı Gazze’den ayırma siyasetindeki ısrarının bir delilidir.” ifadesini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, “Ramallah’taki yönetimin, İsrail’in sınır kapılarında topladığı ve Gazze’deki Filistinlilerin vergi olarak ödediği paralardan Gazzelileri mahrum etmesi, Ramallah yönetimi ile İsrail’in, Gazze karşıtı uyumlu bir politika izlediğini gösteriyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.