Ramallah Yönetimi 5 Yaşındaki Muhammed'in Ölümüne Neden Oldu

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi sakinlerinden 5 yaşındaki Muhammed Ahmed Salim Es-Sayis'in beynine bulaşan bir mikrop nedeniyle Cumartesi günü sabah erken saatlerde vefat ettiğini açıkladı.

Gazze kentindeki Ed-Durra Çocuk Hastanesi'nin yayınladığı rapora göre Filistinli çocuk, Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin sahilinde ailesiyle yüzmeye gittikten bir gün sonra bilinmeyen bir hastalığa yakalandı.

El-Mizan Merkezi'ne konuşan çocuğun babası, Gazze'deki bitmeyen elektrik kesintisi ve sıcak hava nedeniyle serinlemek için denize girmeye karar verdiklerini ifade etti.

Ahmed Salim Es-Sayis, çocukların gün boyu bütün vakitlerini yüzerek ve sahilde oynayarak geçirdiklerini ve daha sonra eve dönmeye karar verdiklerini bildirdi.

Gece saat 02:00 civarında aile fertlerinden bazılarında halsizlik ve bayılma hali görülmeye başladığını ve belirtilerin en çok da oğlu Muhammed'de görüldüğünü kaydeden acılı baba, sabah 08:00'de oğlunu uyandırmaya çalıştığını fakat küçük çocuğun uyanmadığını, bunun üzerine Muhammed'i hemen hastaneye götürdüğünü anlattı.

Muhammed'in hastanede yoğun bakıma alındığını ve yapılan muayeneler sonucu tedavi için Gazze Şeridi dışına sevk edilmesinin talep edildiğini söyleyen Ahmed Salim Es-Sayis, bir hafta boyunca sevk izni almaya çalışmasına rağmen ölümle pençeleşen oğlu için Ramallah'tan sevk izninin gelmediğini bildirdi.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, uluslararası çevreler üzerine düşen görevi yerine getirmediği için Gazze Şeridi'nde önümüzdeki günlerde daha çok hastanın hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

FİEM