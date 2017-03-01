“Rakka’ya PKK/PYD Değil, ÖSO Girmeli”
İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde devam eden ve 4. turu düzenlenen Suriye görüşmelerine katılan muhalifler, Rakka’ya yönelik yapılması planlanan operasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
“PYD ve Rejim Anlaştı”
Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Faiz Esmer, önceki gün Halep’in doğusunda Menbiç’e ilerleyen Beşşar Esed güçlerinin, ÖSO’nun kontrolündeki el-Bab’ı güneyden kuşattığını anımsattı.
Faiz Esmer, “PYD ve rejim, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın Rakka’ya ulaşmasının önünde set oluşturdu. PYD ve rejim arasında Rakka operasyonu konusunda bir anlaşma var. Rusya’nın da desteği var.” ifadelerini kullandı.
“Rakka’yı Çıkmaza Sokar”
ÖSO bünyesindeki Güney Cephesi (el-Cebhe el-Cenubiyye) temsilcisi Hasan İbrahim, el-Bab’ın IŞİD’den alınmasının “terörle mücadelede” örnek teşkil ettiğini söyledi.
Hasan İbrahim, “İnşallah Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO arasındaki işbirliği Rakka’ya taşınır. IŞİD’i Suriye’den tamamen çıkarırız. PYD’nin Rakka’ya olası bir saldırısı kentteki durumları çıkmaza sokar. Çünkü bölgedeki Arapları yok sayamazsın.” ifadelerini kullandı.
“Terörün En Büyük Destekçisi Esed’dir”
Rahman Kolordusu’nun (Feylaku’r-Rahman) siyâsî sorumlusu Vael İlvan da el-Bab’ın IŞİD’in en fazla “terör ihraç ettiği” bölge olduğunu belirterek, şu tespitte bulundu:
“el-Bab aslında Suriye’nin kuzeyinin terörden temizlenmesi konusunda yakalanmış bir fırsattır. Rakka’nın temizlenmesi el-Bab’ın temizlenmesiyle başlar. Uluslararası toplumun terörle mücadelede ÖSO’ya destek vermesi gerekiyor. Terörle mücadelede en büyük ve önemli rolü oynayan ÖSO’dur. Öte yandan terörün büyük destekçisi de Beşşar Esed’dir. Terörle mücadelede ona güvenilmez.”
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