“Rakka'nın El Değiştirmesi Bir Oyun”

Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Dede, "IŞİD’in Rakka'dan çekilerek bölgeyi PKK/PYD'ye bırakmak istemesinin bir oyun olduğunu biliyoruz ve kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

Dede, AA'ya yaptığı açıklamada, PYD'nin oyunla teslim almak istediği Rakka bölgesinin yüzyıllardır Suriyelilerin olduğunu ve PKK/PYD'nin hâkimiyet kurmasını hiçbir Suriyelinin kabul etmeyeceğini söyledi.

PYD'ye bu zemini oluşturan ABD'yi kınadıklarını aktaran Dede, şöyle konuştu:

"IŞİD’in Rakka'dan çekilerek bölgeyi PKK/PYD'ye bırakmak istemesinin bir oyun olduğunu biliyoruz ve kesinlikle kabul etmiyoruz. ABD ve yandaşlarının bir terör örgütünü çıkarıp yerine başka bir terör örgütünü getirmesi Suriyelileri yok saymaları anlamına geliyor. ABD'yi bu tutumundan dolayı kınıyoruz. Burada amaç bölgenin demografik yapısının değiştirilme çabalarıdır. Başta Türkiye ve dünya ülkelerinden bu yanlışa 'dur' demelerini bekliyoruz. Bu topraklar bizlere atalarımızdan miras olarak kaldı, bir terör örgütüne bırakılmayacak kadar da değerlidir. IŞİD ile PKK/PYD arasında bir fark yoktur, bunu yaşananlardan kolayca anlayabiliyoruz."