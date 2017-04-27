Rakkalılardan PYD/YPG'ye Tepki

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve "Rakka Sivil Hassasiyet Konseyi" adı altında bir araya gelen Rakkalılar, bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Burada okunan bildiride, PYD'nin Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn İsa beldesinde sözde meclis kurduğu belirtildi.

Rakka ve bölgesinin Araplardan oluştuğu ifade edilen bildiride, örgütün burada bir oluşuma girmesinin kabul edilemeyeceği kaydedildi.

PYD'nin bölgedeki halkı silah zoruyla sindirmeye çalıştığına işaret edilen bildiride, olası Rakka operasyonunda bölgenin Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bırakılması gerektiği belirtildi.

Toplantıya katılan Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede, gazetecilere yaptığı açıklamada, PYD'nin meclis kurmasının, bölgedeki Arap, Kürt ve Türkmenler arasında çatışmaya neden olacağını söyledi.

Bölgenin Suriye geçici hükümeti ve ÖSO'nun denetiminde olması gerektiğini dile getiren Dede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok bölgesine düzenlediği hava harekatının da yerinde bir hamle olduğunu sözlerine ekledi.