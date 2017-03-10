Rakka’da Yine Siviller Katledildi
YPG-SDG unsurlarının karadan ilerlemeye çalıştığı Rakka’ya Amerikan ordusunca düzenlenen hava saldırısında 23 sivil katledildi.
IŞİD’in elindeki Rakka’ya uluslararası koalisyon adı verilen ABD merkezli güçlerin saldırıları yoğunlaşırken sivillerin katledilmesi de hız kazanmış görünüyor. Türkiye’nin de dahil olmak için uğraştığı ama PYD/YPG unsurlarının dışlanmasını şart koştuğu koalisyon yeni bir katliama daha imza attı. Rakka’nın güneyindeki Matab köyü civarında Perşembe günü düzenlenen hava saldırısında en az 8’i çocuk olmak üzere 23 sivil öldürüldü.
Kaynak: Haksöz-Haber, Reuters
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