“Rakka’da Temmuzda 481 Sivil Hayatını Kaybetti”

“Rakka Sessizce Katlediliyor” isimli IŞİD ve PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD karşıtı yerel aktivist ağı, sosyal medya hesabında, geçen ay içinde Rakka’da toplam 481 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Buna göre, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, 633 hava saldırısı ile, 189 sivilin yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Rusya tarafından düzenlenen 440 hava saldırısında 126 sivilin hayatını kaybettiği ifade edilirken, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin topçu ateşinde de 121 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

IŞİD’in saldırılarında ise 36 kişinin yaşamını yitirdiği, kimliği belirsiz kişilerin saldırılarında da 9 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), temmuz sonunda yaptığı açıklamada, son 8 ayda Rakka’ya düzenlen saldırılarda, 308’i çocuk, 203’i kadın, en az bin 400 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA