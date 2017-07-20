Rakka’da Son 24 Saatte En Az 54 Sivil Katledildi!

“Rakka Sessizce Katlediliyor” isimli IŞİD ve PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD karşıtı yerel aktivist ağının sosyal medya hesabında paylaştığı bilgilerde, son 24 saatte Rakka’ya ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 70’in üzerinde hava saldırısı, PKK/PYD liderliğindeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) de 800’den fazla top atışı yaptığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinin Rakka’nın Nazel Şahda ve Set El Devle mahallelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 18 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden platform, ABD ve PKK/PYD’nin Rakka’ya yönelik saldırıları nedeniyle kentten çıkmaya çalışan 14 sivilin de IŞİD’in döşediği mayınların patlaması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Platformun verdiği bilgilere göre Rusya’ya ait savaş uçaklarının Madan ve Zor Şamir mahallelerine gerçekleştirdiği saldırılarda da 11’i çocuk en az 22 sivil hayatını kaybetti.