“Rakka’da İki Ayda 946 Sivil Hayatını Kaybetti”

“Rakka Sessizce Katlediliyor” isimli yerel aktivist ağı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri tarafından 9 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin kuzeyinde yer alan Rakka’nın merkezine düzenlenen saldırılarda, en az 946 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

“450 Bin Sivil Evlerini Terk Etti

AA’da yer alan habere göre, ayrıca, iki aydır su ve elektriklerin kesik olduğu Rakka’dan yaklaşık 450 bin sivilin, koalisyon güçlerinin ve PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin saldırıları yüzünden evlerini terk ettiği kaydedildi.

“30 Bin Sivil Rakka’da Mahsur Kaldı”

Aktivist ağının internet sitesinde, “PYD’nin kuşattığı Rakka’da yaklaşık 30 bin sivil, IŞİD’in döşediği mayınlar ve kentten kaçmanın zor olması nedeniyle mahsur kalmış durumda.” ifadeleri yer aldı.

“IŞİD, 60’tan Fazla Canlı Bomba Saldırısı Düzenledi”

PKK/PYD’nin rastgele saldırıları yüzünden IŞİD’in farklı yöntemlere başvurduğunu belirten aktivist ağı, “IŞİD, Rakka’yı savunmak için canlı bomba eylemlerini arttırdı. Şu ana kadar 60’tan fazla canlı bomba saldırısı düzenledi.” değerlendirmesinde bulundu.