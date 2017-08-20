“Rakka’da Bir Haftada 200 Sivil Öldürüldü”

Mepa News sitesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 13-20 Ağustos tarihleri arasında ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Rakka kentine yönelik en az 250 hava saldırısı düzenledi.

Kaynaklar, söz konusu bir haftalık süre zarfında ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG tarafından Rakka’ya yönelik en az 700 topçu atışı gerçekleştirildiğini de belirtti.

Havadan ve karadan yapılan bombardımanlarda bir haftada en az 200 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten kaynaklar, 400 sivilin de yaralandığını açıkladı.