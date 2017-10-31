Rakka Saldırısında Ölen ABD Askerleri ve PKK'lıların Sayısı Açıklandı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin Rakka kentini IŞİD'ten ele geçirmek için düzenlenen operasyonu sırasında 1 ABD askerinin ve 600'den fazla PKK'lının hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD Senatosu'nda konuşan Mattis, ABD'nin Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı kara operasyonu düzenlemediğini, PKK'yı işaret ederek 'yerel güçlere' muharebe desteği sunduğunu belirtti.

Sputnik’in haberine göre, PKK'nın çatı yapılanması Suriye Demokratik Güçleri(SDG), ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Rakka'nın IŞİD'ten tamamen ele geçirildiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD koalisyonunun 'kenti yeryüzünden silerek zafer kazandığını' söylemişti.

Kayıplarla ilgili olarak gerçek rakamın çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.