Rajoy: Katalonya’nın Bağımsız Olmasını Önleyeceğiz

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya krizi hakkında, El Pais gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

AA’nın aktardığına göre, Başbakan Rajoy, “Bağımsızlığın olmasını önleyeceğiz. İspanya bölünmeyecek, ulusal birlik devam edecek. Bunun için yasamanın bize verdiği tüm yetkiyi kullanacağız. Karar almak hükümetin işi ve bunu en uygun zamanda, sakin hareket ederek yapacağız. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bağımsızlık olmayacak. Bağımsızlık deklarasyonu tehdidi, siyaset ortamından tamamen kalkmadığı sürece hükümet kararlar almayı sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.

“Bu Aynı Zamanda Avrupa’nın Bir Savaşı”

Krizinin çözümü için Katalonya Başkanı Carles Puigdemont’un “arabuluculuk” önerisine de karşı çıkan Rajoy, şunları kaydetti:

“Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinin birliği ve bununla ilgili tehditler üzerine konuşacak bir ülke yoktur. Şantajla hiçbir şey inşa edilemez. Bir şeyi çok açık belirtelim. Ulusal birliğe karşı tehditler ortadan kalmadıkça hiçbir şey inşa edilemez. Ne İspanya da ne de dünyanın herhangi bir yerinde. Bazıları bir bölünme tehdidi karşısında hükümetin müzakere edeceğini mi düşünüyor? Bu aynı zamanda Avrupa’nın bir savaşı. Avrupa’nın değerleri savaşı var. Kazanmak zorundayız.”

“Avrupa’nın Değerleri Savaşı Var”

İspanya’nın yaşadığı ekonomik krizden dolayı 2012 yılında gündemde olan kurtarma yardımı müzakerelerine atıfta bulunan Rajoy, “2012 yılında (ekonomik kriz) İspanya’nın avro savaşı vardı. Biz Avrupalılar bu savaşı kazandık. Şimdi Avrupa’nın değerleri savaşı var ve bunu da kazanmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.