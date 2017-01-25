Raid Salah: Trump’ın Gelişi İşgali Hızlandırdı

Filistin davasının en önemli isimlerinden 1948 Filistin İslami Hareketi Başkanı Şeyh Raid Salah, ABD Başkanı Trump’ın görevi devralmasıyla İsrail’in işgal girişimlerine hız verdiğini söyledi.

İsrail hapishanelerinde geçirdiği 9 aylık esaretin ardından geçtiğimiz hafta serbest bırakılan 1948 Filistin İslami Hareketi Başkanı Şeyh Raid Salah, İsrail'in işgal girişimlerini artırdığını söyledi. Osmanlı Devleti'nden 1917'de ayrılmak zorunda kalan Filistin'de önce İngiliz, ardından da İsrail işgalinin 100'üncü yılına girmesi nedeniyle 2017 yılını “Kudüs Yılı" ilan eden Mirasımız Derneği'nin, “2016 Kudüs Raporu" İstanbul'da düzenlenen bir toplantıyla açıklandı. Toplantıya, İsrail hapishanelerinde 9 ay geçirdiği esaretin ardından geçtiğimiz hafta serbest bırakılan 1948 Filistin İslami Hareketi Başkanı Şeyh Raid Salah da telekonferans yoluyla bağlandı.

Müslümanlara Yönelik Tehdit

“Kudüs Muhafızı" olarak da tanınan Filistin davasının önemli isimlerinden Salah, ABD Başkanı Donald Trump'un görev devralmasıyla İsrail işgalinin hız kazandığına dikkat çekti. Salah, “BM tarafından hukuksuz olarak adlandırılmasına rağmen yeni yerleşim yerleri yapılması onaylandı. Özellikle son günlerde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya giriş-çıkışı zorlaştırılıyor. Şimdi de gözlerini Mescid-i Aksa'ya diktiler. İsrail, resmi yönetim olan Ürdün Vakıflar Bakanlığı'nı devre dışı bırakıp Mescid-i Aksa'yı tamamen ele geçirmeye çalışıyor" uyarısı yaptı. Trump'ın, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarıda da değinen Salah, “Trump'ın son açıklamaları Kudüs işgalini meşru hale getirme çabasıdır. Bu uluslararası bir suçtur, Müslümanlara yönelik tehdittir. Biz, bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Türkiye Mazlumların Sığınağı

Türkiye'yi çok özlediğini, ilk fırsatta gelmek istediğini belirten Salah, “İsrail, 6 ay yurt dışı yasağı koydu. Ancak ilk fırsatta Türkiye'ye gelmek istiyorum. Hapishanede olduğum dönemde Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Rabbim izin vermedi. Türk halkı darbeye karşı dimdik durdu. Türkiye, tüm dünya Müslümanlarının, mazlumlarının sığınağı ve umududur. Rabbim korusun ve güç versin inşallah" temennisinde bulundu Türkiye'ye yönelik operasyonların yapıldığına da dikkat çeken Salah, Türk halkının birleşmesiyle bunların boşa çıkarılacağını kaydetti. Medyanın ve camilerin, halkın birleşmesinde büyük işlev gördüğünü anlatan Salah, “Türkiye'deki Müslümanlar ancak yüksek bir iradeyle bir araya gelebilirse sabırla ve sebatta birleşirse kötülükleri püskürtebilirler" dedi.

İsrail 120 Filistinli Sivili Şehit Etti

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammed Demirci de toplantıda “2016 Kudüs Raporu"nu açıkladı. Demirci, şuları söyledi: “2016 yılı, Kudüs ve Mescid-i Aksa açısından oldukça zorlu geçti. İsrail, 24 Kudüslü Müslümanı şehit etti. Filistin genelinde ise şehit sayısı 120 oldu. İsrail 2016 yılında Kudüs'te 2 bin 29 Müslümanı tutukladı. Ne yazık ki bu rakamın 757'si çocuk, 79'u ise kadın. Yaşları 15-80 arasında değişen erkek tutuklu sayısı ise bin 193. İsrail, BM kararlarını hiçe sayıyor. BM'nin işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yerleşim yeri açma girişimlerinin derhal durdurulmasına dair kararına rağmen İsrail, sadece 2016'da Kudüs sınırları içinde 128'i ev, 121'i iş yeri olmak üzere toplam bin 23 yıkım gerçekleştirdi."

Mescid-i Aksa'nın geçen yıl bin 200 defa İsrail'in saldırısına maruz kaldığını aktaran Demirci, “Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar özellikle UNESCO'nun 'Mescid-i Aksa'nın Yahudilikle bir alakası yok' kararından sonra artmıştır. İsrail, özellikle fanatik Yahudileri tam teçhizatlı askerler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya sokarak Müslümanların haremini kirletmektedir. 2016 yılında toplam 17 bin 474 İsrailli Mescid-i Aksa'ya girmiş ve bunların 14 bin 231'ini oluşturan fanatik Yahudiler, Müslümanların hareminde ayin yapmaya kalkmıştır" ifadelerini kullandı. Mirasımız Derneği Genel Başkanı Demirci, 2016 itibarıyla 300 Müslümanın Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklandığını da sözlerine ekledi.

Fatih Özkanoğlu / Yeni Şafak