Raid Salah: Esirler Filistin Halkının Vicdanını Temsil Ediyor

Şeyh Raid Salah, Filistin Enformasyon Merkezi'ne yaptığı açıklamada, Filistin halkının vicdanını temsil eden mücadelelerinde esirlerin yanında olduklarını bildirdi.

Filistinliler olarak dünyanın bir ucunda, Çin'de dahi olsalar işgal rejimi zindanlarındaki Filistinli esirleri desteklemeleri gerektiğini söyleyen Şeyh Raid Salah, "Çünkü biz onlara destek olduğumuzda kendimize destek oluyoruz. Filistin sabitelerine destek oluyoruz. Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e destek oluyoruz" dedi.

Açlık grevindeki esirlerin hedeflerine ulaşmalarını ümit ettiğini kaydeden Şeyh Raid Salah, bu zaferin geçici zafer olacağını, gerçek zaferin esirlerin işgal zindanlarından çıkarak özgürlüğe kavuşmaları olacağını söyledi.

İşgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınayan Şeyh Raid Salah, işgal yönetiminin silah zoruyla, gözaltılarla ve uzaklaştırma cezalarıyla Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurmaya çalıştığını belirtti.

Mescid-i Aksa'nın hayati öneme sahip bir aşamadan geçtiğine dikkat çeken Şeyh Raid Salah, bu dönemin Mescid-i Aksa'nın uzun tarihi boyunca görülen en tehlikeli dönem olduğunu ve işgal yönetiminin Filistinlilerin Mescid-i Aksa üzerindeki haklarını tamamen ortadan kaldırmak istediğini bildirdi.

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