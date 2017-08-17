Rahmet Derneği'nden Kurban-2017 Organizasyonu

Konuyla ilgili sitemize açıklamada bulunan Rahmet İnsani Yardım Derneği yetkilileri şunları kaydetti:

“Suriye rejiminin, masum sivil insanlara karşı uyguladığı acımasız savaş politikası sebebiyle, ülke içerisinde ve dışarısında mülteci durumuna düşmüş kardeşlerimize Türkiyeli duyarlılık sahibi müslümanların gönderdiği kurbanlar ile destek olmaya çalışıyoruz.

2013 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Kurban Organizasyonuna bu yıl da devam etmekteyiz. Suriye içerisinde İdlip, Hama kırsalı, Türkmendağı ve kuşatma altındaki Doğu Guta’da kurban kesimlerini yapacağız.

Kurban etleri dağıtımı yapılırken özellikle evlerini bombardıman sebebiyle kaybederek çeşitli okul binalarına sığınan şehit ve gazi ailelerine öncelik verilmektedir.

Bu yıl ilk defa kara kıta Afrika’da da iki ülke üç bölgede kurban kesimi yapacağız. Sudan Darfur bölgesi, Kenya Kakuma Kampı ve Garissa’daki mülteci kamplarında kurban kesimi yapacağız. Siz değerli müslümanların yardımlarını bekliyoruz.

Bu mazlum coğrafyalara bağışlayacağınız kurbanlarınız şahidiniz olsun!”