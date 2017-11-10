Rahmet Derneği Gözaltıları Kınadı

Ağırlıklı olarak Pendik ve çevresinde tebliğ ve davet çalışmaları yürüten ve Suriyeli mazlumlara yönelik yardım kampanyaları organize eden Rahmet Eğitim ve Kültür Derneğinin 3 gönüllüsü gözaltına alındı. Yüzlerce polisin katıldığı ve “büyük bir terör operasyonu yapılıyormuş” havası verilerek gerçekleştirilen baskınlar neticesinde evlerinden gözaltına alınan bu Müslümanların neyle suçlandıklarına dair herhangi bir bilgi alınmazken, bu operasyonun da son günlerde İslami camia ile ilişkili kişilere karşı gerçekleştirilen seri operasyonlar kapsamında gerçekleştirilmiş olabileceği düşünülmekte. Emniyetin hiçbir ciddiyeti bulunmayan bir yaklaşımla, halka yönelik açık davet ve yardım çalışmalarıyla tanınan bu tür insanlara yönelik bu yaklaşımının bizatihi bir teröre dönüştüğü ise gayet net görülmekte.

Konuyla ilgili olarak Rahmet Eğitim ve Kültür Derneğinden yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“Bugün erken saatlerde İstanbul'da yapılan polis operasyonunda derneğimizin gönüllülerinden olan bazı kardeşlerimiz de gözaltına alınmış bulunmaktadır. Hangi başlık altında olursa olsun polis baskınında yapılan keyfilikleri ve oluşturulan yanlış algıları kınıyor ve reddediyoruz. Mustafa D., Gürkan K. ve Hamza C. isimli kardeşlerimiz, kendilerine yapılan bu keyfi uygulamanın, içeriği ne olursa olsun, uzağında yer almakta ve tamamen ilgisiz bulunmaktadırlar. Kendilerine polisten telefonla davet geldiğinde bile rahatlıkla gidebilecek olan kardeşlerimize yapılan bu hukuksuz ve keyfi uygulamaların son bulmasını, bir an önce özgürlüklerinin geri verilmesini ve daha fazla mağduriyete uğratılmamalarını bekliyoruz.”