Rahmet-Der ve İstanbul Ensarları Suriyeli Yetimleri Unutmadı

Emperyalistlerin katlettiği Müslümanların çocuklarını emanet şuuru ile her ay ziyaret eden Rahmet İnsani Yardım Derneği, İstanbul Ensarları ve Özgür-Der Kasım ayında Güveçci, Yayladağı, Bohşin ve Osmaniye kamplarındaki yetimleri ziyaret edip ümmetin gönderdiği adak, hediye ve bursları kendilerine taktim ettiler.

Etkinlikle ilgili sitemize açıklamada bulunan İstanbul Ensarları yetkilisi kardeşlerimiz şunları kaydetti:

“Suriye cihadının 6 yılında ilk günkü şuurla ve inançla mücadele bilincinde olan muhacir ailelerin duaları ve şükranları ile karşılandık. Mücadeleyi her alanda sürdüren Suriyeli Müslümanlar rızkın Allah’tan geldiği ve kimseye minnet etmemenin verdiği izzetle onurlu bir yaşam sürmekte elhamdülillah.

Türkiyeli Müslümanlar olarak onların bu direnişinin her daim yanında olduğumuzu, yetimlerinin yetimlerimiz olduğunu kendilerine bir kez daha ifade ettik. Çocuklarını emperyalizme karşı dik durması için direniş şuuruyla yetiştiren Suriyeli annelerden Türkiyeli Müslümanlara çok selam getirdik.

Türkmen Dağı’nın, Halep’in, her karış toprağında zalimlere karşı direnişin bir hatırası olan Suriye topraklarının yetimlerini düzenli olarak ziyaret etmekte ve Rahmet İnsani Yardım Derneği olarak 125 adet çocuğumuza 100 TL aylık burs vermekteyiz. Ayrıca İstanbul Ensarları olarak bu ay yetimlere 15 kurban ve 16,000 TL nakit dağıttık.

Sizde bu Hayır kervanında yerinizi almak ve katkıda bulunmak isterseniz İstanbul Ensarları ile iletişime geçebilirsiniz.”