Rafsancani’nin Cenazesinde Muhalifler Gövde Gösterisi Yaptı

İran'da Pazar günü hayatını kaybeden eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin cenazesi, sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi'ndeki Cuma namazgahında İran lideri Ali Hamaney'in kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedildi.

Rafsancani'nin naaşı yüzbinlerce kişinin katıldığı törenle Ayetullah Humeyni'nin türbesine götürüldü. Cenaze töreninde çok sayıda asker ve polis görev yaparken, tabutu taşıyan aracın İnkılab Caddesi'nde ilerlediği sırada meydana gelen izdihamda yaralananlar oldu.

Rafsancani'nin cenaze töreni reformist lider Seyyid Muhammed Hatemi ve ev hapsindeki muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'ye destek gösterisine dönüştü. Cenaze törenine katılan bir grup, “Ya Hüseyin, Mir Hüseyin”, “Haşimi'nin vasiyeti, Hatemi'yi savunmaktır”, “Bugün aza günüdür, Musevi ve Kerrubi'nin azasıdır” şeklinde sloganlar attı.

Kaynak: Yeni Şafak