Rafsancani’nin Ailesi Onun Ölüm Nedenini ve Yazdığı Anıların Akibetini Araştırıyor

Hülya Şekerci / Haksöz Haber

İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi, Ali Ekber Haşimi’nin ölüm sebebiyle ilgili belirsizliklerin giderilmesinin, vasiyetinin nerede olduğuna dair tahminleri de kolaylaştıracağını söyledi. Faize belki de vasiyetin herhangi bir sır taşımadığını söylerken sözlerine şöyle devam etti: “Büyük ihtimalle vasiyeti alanlar içinde müphem bir şeyler taşıdığını zannettiler. Faize Haşimi ikinci vasiyetin babasının bürosunda saklanmış olabileceğini" söyledi.

Öte yandan Faize Haşimi Ağustos ayında ailesiyle birlikte dışarı çıkma yasağıyla karşılaşmış ve bunu eleştirmişti. Haşimi ailesine karşı muhafazakar medyanın ortaya attığı şayialara da tepki gösterdi.

Faize’nin babası Haşimi’nin ölümüyle ilgili dile getirdiği şüpheler ilk değil. Bu konuda kardeşi Fatma Haşimi’de İtimad gazetesine yaptığı açıklamada Ulusal Güvenlik Konseyi’nin babasının ölümü hakkında hazırladığı raporu kabul etmediklerini söylemişti.

Fatma Haşimi babasının 4 yıl önce yazdığı vasiyeti babasının bürosunda saklamaları için Ulusal Güvenlik Konseyine ulaştırdığını söyledi.

Öte yandan Haşimi Rafsancani’nin ailesi birkaç aydan beri Haşimi’nin bürosunda yeni bir vasiyeti olduğu konusunda ısrar ediyorlar. Hükümet Haşimi’nin ölümünün ertesi günü bürosuna girilmesini yasaklamıştı. Vefatının birinci yıl dönümü yaklaşırken 39 yıl boyunca sistemin ikinci adamı olan eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani’nin vasiyeti bulmacaya dönüştü. Rafsancani İran sisteminin en büyük sırlarını bilen bir şahsiyet. Bu sırların önemli bir kısmını yazdığına inanılıyor. Haşimi Rafsancani bu anılarını 1980 yılında yazmaya başladı ve 1981- 1992 yıllarının kapsayan birinci bölüm yayınlandı.Ailesinin aktardığına göre Haşimi’nin birinci vasiyeti 90’lı yılları anlatıyor.

Haşimi Rafsancani 1989’dan vefat ettiği yıl olan 2016’ya kadar Nizam Maslahatını Belirleme Komisyonu’na başkanlık etti. 8 yıl boyunca parlamento başkanlığı yaptı. Haşimi, mevcut dini lider Ali Hamaney’in makamına gelmesinde de önemli bir rol oynadı.

Ancak Rafsancani’nin şöhreti 2005 genel seçimlerinde Ahmedi Necad’ın seçimleri kazanmasından sonra azaldı. İki lider arasındaki sorun Ahmedi Necad’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci kez kazanmasından sonra seçim sonuçları üzerindeki şüpheler nedeniyle daha da arttı.

Rafsancani’nin ölümünden sonra İran basını onun özel danışmanı Gulam Ali Recai’nin şöyle dediğini aktarmıştı: “Rafsancani’nin hasımları bir gün bildiklerini anlatacağından korkuyorlar”

Rafsancani pek çok kez anılarının genel ve son derece gizli olarak iki bölümden oluştuğunu söylemişti. Henüz gün yüzü görmemiş genel anılarının sır taşıyan anılardan daha az önemli olmadığına işaret ediliyor. Rafsancani, bu anıların kamu maslahatını korumak için İran rejiminin önemli şahsiyetleri öldükten sonra yayınlanmasına bir engel koymadı.