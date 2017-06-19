Radyo Selam'da Sezon Finali Yaptık!

Sekiz ay önce kendilerine merhaba dediğimiz siz değerli dinleyicilerimizle, Ramazan Ayı programlarının sonuncusunu da gerçekleştirerek vedalaştık artık.

Sekiz ay önce başladığımız dönemde, gündemimize aldığımız konuları alanında uzman konuklarla işleyerek/tartıştık. Günde en az beş adet canlı program ile yerel radyo programları arasında bir ilke imza attık. Sosyal medyayı aktif ve yerinde kullanmakla da bu alanda öne çıkmasını başardık. www.selamradyo.com sitesinden yirmidört saat ulusal ve uluslararası yayın yaparken; canlı programlarımızı, aynı anda facebook.com/radyoselam ve programcılarımızın şahsi facebook hesapları üzerinden de izleyici ve dinleyicilerimize görüntülü olarak ulaştırdık.

Sabah Haber kuşağında büyük bir boşluğu kapatan Sözü Esirmeden Programıyla Bahadır Kurbanoğlu'nu Hilal TV ile aynı anda dinleyicilerimizle buluşturduk. Türkiye'de çıkan dergileri Şeyma Şanlı İle Hür Tefekkür programında kritik ettik, tanıttık. Eski, yeni kitapları Ebru Kazan İle Sahaf programında okuduk, anlamaya çalıştık. Hayata dair olan ne varsa/ları Zeynep Ocakhanoğlu İle Hasbihal, Ayşe Nur Aslan İle Gökkuşağı, Ahmet Maruf Demir İle Ezber Bozan, Recep Doğru İle Arzuhal programlarında dinledik. Kurmanci istek tadında Şeyhmus Şenyiğit İle Xeta Daxwazi programıyla yeri geldi coştuk, yeri geldi hüzünlendik. Yunus Yıldırım İle Şiirce programında şiiri sese kavuşturduk. İbrahim Bal Ve İrfan Tanrıverdi İle Kampüsün Sesi programıyla gençlerin sesi olduk, gençlerin beğenisini toplamayı başardık.

İlmi, Siyasi, Eğitim türü formatlara sahip programlarımızla da geniş bir dinleyici yelpazesine sahip olduk. Abdulhakim Beyazyüz Hocamız İle Kuran Ve Hayat, Nureddin Yargıcı Hocamız İle Kuran Dersleri, Yakup Balı Hocamız İle Kuran-i Kavramlar, Mahmut Altunhan Hocamız İle Aile Ve Eğitim, Zafer Burakmak Hocamız İle Yöneliş programlarıyla gündemi belirlemeye çalıştık. Takdirleri topladık.

Hamdolsun.

Bu minvalde bütün programcılarımıza, şahsım adına teşekkürü bir borç biliyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun. Her türlü sıkıntıya karşı bir an olsun yılgın göstermeyerek; maddi anlamda olsun, teknik'i boyutta olsun, Radyo Selam'ın yaşadığı tüm sorunlar karşısında moral ve motivasyonları kaybetmeyerek özveriyle yayınlarını sürdürdükleri için kendilerine müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum.

En büyük teşekkür ise siz değerli dinleyici ve izleyicilerimiz hak ediyor elbette. Maddi ve manevi sürekli yanımızda olan Çağdaş Yapı Market'e, Max Bilgisayar'a, Avinar Sanat Atölyesi'ne, Zana Oto Elektrik'e, Site Oto Elektrik'e, Reform Reklam'a ve Altan Ticaret'e... Özgür-Der camiası olmak üzere bütün Müslüman kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

Diyarbakır Özgür-Der yönetimine ve üyelerine ise hassaten teşekkür ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, onların katkıları olmasa eğer, değil sekiz ay, bir saniye dahi mixeri açamaz, ses potunu yükseltemez, mikrofonu açamazdık. Çünkü biliyoruz ki, Müslüman camialara ait olan medya organlarının tümünde hiçbir zaman gelir gideri karşılamaz. Çünkü biliyoruz ki, Müslümanların bu konularda göstermiş olduğu maddi ve manevi destek olmazsa ne radyo, ne de başka bir yayın organı olur.

Bu yüzden, evet. Her ne kadar çoğu zaman sessiz kalmanıza sitem etsek de, bütün bunların farkındaydık. Bizler sizlerden razıydık. Rabbimizde sizlerden razı olsun. Umarım sizler de bizlerden razı olmuşsunuzdur. Yeni Yayın dönemimizde yeninde ve yineden kavuşmak dileğiyle. Şimdiden hayırlı bayramlar. Dünyanız Ramazan, ahiretiniz bayram ola. Adını anmaya unuttuklarımız varsa haklarını helal ede.

Saygı, sevgi, selam, muhabbet ve dua ile...