R. Tayyip Erdoğan'a "Evet", Başkanlığa "Hayır" Diyen 6 İl

2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a "Hayır" diyen illerin büyük çoğunluğu durumunu korudu. Aynı seçimlerde Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını destekleyen 6 il ise, başkanlık sistemini getiren anayasa değişikliğine "Hayır" oyu verdi.

Al Jazeera’nin Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına destek veren ve vermeyen illerin 16 Nisan referandumdaki tercihlerini karşılaştıran haberi şöyle:

6 il, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verdiği desteği 16 Nisan referandumunda geri çekti. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a yüzde 50 ve üzerinde oy veren Ankara, Artvin, Bilecik, Uşak, Zonguldak ve Yalova’da "Evet" oyları yüzde 50’nin altında çıktı.

10 Ağustos 2014’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda cumhurbaşkanı seçildi. HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş, Yüzde 9,78, CHP ve MHP’nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu Yüzde 38, 57 oy alırken, Erdoğan Yüzde 51,65 oy aldı.

2014 yılındaki cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan, 26 ilde aldığı oy oranıyla iki rakibinin gerisinde kalmıştı. 55 ilde aldığı oylarla ise, onları geride bırakmıştı. 10 Ağustos seçimlerinde Erdoğan 2 ilde yüzde 80, 9 ilde yüzde 70'in üzerinde, 24 ilde yüzde 60 ve 16 ilde de yüzde 50 ve üzerinde oy almıştı. Yani, toplam 51 ilde Erdoğan'a verilen destek yüzde 50 ve üzeri olmuştu.

16 Nisan referandumu sonuçlarına bakıldığında, 48 ilde "Evet" oyları yüzde 50’nin üzerinde çıktı. 33 ilde ise, "Hayır"lar "Evet"leri geride bıraktı.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına "Evet", başkanlık sistemine "Hayır" diyen 6 il

Ankara, Artvin, Bilecik, Uşak, Zonguldak ve Yalova Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına "Evet" derken, başkanlık sistemine "Hayır" dedi.

Ankara cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a yüzde 51,31 ile "Evet" demişti. 16 Nisan'da Ankara'dan başkanlık sistemine çıkan "Evet" oranı yüzde 48,90'da kaldı.

Artvin 2014 yılında Erdoğan'a yüzde 52,62 ile destek vermişti. Referandumda ise Artvin'den çıkan "Evet" oylarının oranı yüzde 47,02'ye geriledi.

Bilecik 10 Ağustos 2014'de Erdoğan'a yüzde 50,9 oy vermişti. 16 Nisan'da ise, "Evet" oylarının oranı 48,96 oldu.

Uşak'tan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına desteğin oranı yüzde 50,55'ti. Anayasa değişikliğinde ise, "Evet" oyları yüzde 47,04'te kaldı.

Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı yüzde 52,97 ile desteklemişti. Başkanlık sistemi için çıkan "Evet" oranı ise 49,48 oldu.

Yalova'da ise, Erdoğan'ın 2014'te aldığı oy oranı yüzde 50,2'ydi. Sınırlı da olsa 16 Nisan'da "Evet" oyları geriledi ve yüzde 50'nin altında kalarak, 49,75 oldu.

Memleketi Rize'den bu defa daha az oy aldı

10 Ağustos 2014’te Erdoğan iki ilde % 80'in üzerinde oy aldı. Bunlar, Bayburt ve memleketi Rize’ydi. 16 Nisan’da her iki ilde de "Evet"e destek yüksek oldu. Bayburt yüzde 81,78 ile en yüksek "Evet" oyu çıkan illerin başında geldi. Rize’de "Evet"e verilen oy oranı ise %75,59 oldu. Yani, Erdoğan, memleketi Rize'de 2014 yılında cumhurbaşkanı olarak aldığı oylardan daha az oy aldı.

Yüzde 70 üzeri oy oranının korunduğu iller

Erdoğan, 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde 9 ilde %70'in üzerinde oy almıştı. Bunlar; Çankırı, Elazığ, Gümüşhane, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Trabzon, Aksaray ve Düzce’ydi. Bu illeri büyük oranda korudu. Sadece, Trabzon ve Malatya’da yüzde 70’in altına geriledi. Trabzonda 3,5 puanlık gerileme oldu. Malatya, Düzce’de gerileme olsa da 70 düzeyi tutturuldu. Elazığ, Kahramanmaraş ve Aksaray’da 1-1,5 puan civarında artış oldu.

Yüzde 60 üzerinin korunduğu iller

Erdoğan, 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 24 ilde 60 ve üzerinde oy almıştı. Bu iller Adıyaman, Afyon, Bingöl, Bolu, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Kilis’ti.

16 Nisan 2017 referandumunda bu illerden sadece birinde, Sinop’ta oy oranı yüzde 60'ın altına geriledi. Ancak, yine de "Evet" desteği yüksek oranda çıktı. Sinop’ta "Evet" oyları yüzde 57, 89 oldu.

Yüzde 50 ve üzerinin korunamadığı iller

Erdoğan, 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde 16 ilde yüzde 50 ve üzerinde oy almıştı. Bu iller; Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Erzincan, Isparta, Kırşehir, Kocaeli, Niğde, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Yalova’ydı.

Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50 ve üzerinde oy vermiş illerde resmi olmayan referandum sonuçlarına göre gerileme var. 6 ilde oy oranları yüzde 50’nin altına geriledi. Bunlar; Ankara, Artvin, Bilecik, Uşak, Zonguldak ve Yalova. Ayrıca Burdur, Kocaeli ve Bartın’da da oy oranı yüzde 50’nin üzerinde olmakla birlikte cumhurbaşkanlığı seçimine göre azaldı. Amasya, Bitlis, Erzincan, Isparta, Kırşehir, Niğde’de arttı.

Cumhurbaşkanı seçiminde geride olduğu illerde durum

Erdoğan, 10 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 26 ilde rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ilde, HDP adayı Selahattin Demirtaş’tan az oy almıştı. Bu iller Ağrı, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Turceli, Van, Şırnak ve Iğdır’dı.

16 Nisan referandumunda bu illerden Diyarbakır’daki sınırlı gerileme dışarıda tutulursa, tüm illerde Erdoğan’a verilen oylar arttı. Hatta, Muş’ta verilen "Evet" oyları yüzde 50’nin üzerine çıktı.

Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çoğunluğu Ege, Trakya ve Akdeniz bölgesinde yer alan 16 ilde ise CHP – MHP adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun gerisinde kalmıştı. Bu iller Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, Mersin, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve MHP lideri Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’ydi.

16 Nisan referandumunda bu illerin 5’inde "Evet" oyları yükseliş gösterdi. Bunlar Adana, Hatay, Mersin, Tekirdağ ve Bahçeli’nin memleketi Osmaniye. Osmaniye’de oy oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı ve yüzde 57,81 oldu. Diğer 11 ilde ise, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a verilen oyların gerisinde kalındı.

Erdoğan, 2014 yılındaki seçimlerde sadece 4 ilde rakiplerinin önünde yer almasına rağmen yine de yüzde 50’nin altında kalmıştı. Bu iller Ardahan, İstanbul, Kars ve Batman’dı.

16 Nisan referandumunda bu illerden ikisinde "Evet" oyları arttı, ikisinde ise düştü. Ardahan ve Kars’ta oy oranı arttı, İstanbul ve Batman’da azaldı. Kars’ta "Evet" oyları yüzde 50’nin üzerine çıktı.