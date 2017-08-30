PYD/YPG’nin Üst Düzey İsimlerinden Biri Öldürüldü
PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin üst düzey yöneticilerinden olduğu belirtilen Adnan Ebu Emced’in Suriye’nin Rakka kentinde öldürüldüğü bildirildi.
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PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin üst düzey yöneticilerinden olduğu ifade edilen Adnan Ebu Emced’in 29 Ağustos’ta Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD ile girdiği çatışmada öldürüldüğü belirtildi.
Menbiç sorumlusu olduğu kaydedilen Ebu Emced’in ölüm haberi PYD/YPG’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyuruldu.
Kaynak: Sputnik
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