İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. SURİYE

  4. PYD/YPG’nin Üst Düzey İsimlerinden Biri Öldürüldü
PYD/YPG’nin Üst Düzey İsimlerinden Biri Öldürüldü

PYD/YPG’nin Üst Düzey İsimlerinden Biri Öldürüldü

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin üst düzey yöneticilerinden olduğu belirtilen Adnan Ebu Emced’in Suriye’nin Rakka kentinde öldürüldüğü bildirildi.

A+A-

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin üst düzey yöneticilerinden olduğu ifade edilen Adnan Ebu Emced’in 29 Ağustos’ta Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD ile girdiği çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Menbiç sorumlusu olduğu kaydedilen Ebu Emced’in ölüm haberi PYD/YPG’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyuruldu.

Kaynak: Sputnik

Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT