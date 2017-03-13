PYD/YPG’nin Özerk Yönetim İlan Ettiği Münbiç'te Rusya Askeri Üs Kurdu!
'Arab 24' kanalı Rusya'nın Münbiç'in batısında 'Cub el Hamra' köyünde kurduğu askeri üssü görüntüledi.
"Arab 24" kanalı Rusya'nın Münbiç'in batısında "Cub el Hamra" köyünde kurduğu askeri üssü görüntüledi.
Görüntülerde üssü Rus askerleriyle beraber Esed rejimine ait iki subayın da koruduğu görülüyor.
Çok sayıda askeri aracın ve askerin içeride bulunduğu askeri üs ABD'den sonra bölgede inşa edilen ikinci askeri üs olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Star
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