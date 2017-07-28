PYD/YPG’den Tel Abyad İçin Kanton Kararı

PYD’nin ülkenin kuzeyinde tek taraflı ilan ettiği kantonların başkanları ABD Üssü’nde toplantı yaptı. ABD’ye ait Rimeylan Askeri Üssü’nde yapılan toplantıda, PKK/PYD tarafından işgal edilen bölgelerde federalizm ilanı konuşuldu.

Toplantıya Kantonlar Meclisi Başkanı Mansur Sallum başkanlık etti. ABD güdümünde gerçekleşen toplantıya Cezire kantonu başkanı Ekrep Heso, Kobani (Ayn el Arap) kantonu başkanı Enver Müslim ve Afrin kantonu başkanı Hevi Mustafa katıldı.

TEL ABYAD KANTON OLACAK

Yeni Şafak gazetesinde yer alan Yılmaz Bilgen imzalı haberde iddia edildiğine göre toplantıda 2015 yılında PKK tarafından işgal edilen Rakka’ya bağlı Tel Abyad ilçesinin müstakil kanton olması karara bağlandı. Daha önce PKK’nın Kobani kantonuna bağlı olan Tel Abyad’ın isminin değiştirilmesi de kararlaştırıldı.

İsmi Gire Spi olarak değiştirilen Tel Abyad ilçesine Ayn İsa ve Suluk kasabalarının da bağlanması gündem maddelerinden oldu. PYD işgali ile büyük oranda boşalan Tel Abyad, Suluk ve Ayn İsa kasabalarında nüfus büyük oranda Arap ve Türkmenlerden oluşuyor.

FEDERASYONA SON ADIM

Toplantıya başkanlık eden Mansur Sallum, PKK’ya ait bölgelerde bağımsız yönetim modeli ilanının yakın olduğunu da belirtti. PKK heyeti, tek taraflı ilan edilen kantonların birleşik Rojava Kürdistanı ismiyle özerk statüye sahip olması konusunda Tel Abyad kantonunun ilan edilmesini son adım olarak değerlendirdi. Mansur Sellum, Rakka sonrası federasyon ilanının devreye gireceğini ve özerk Kürdistan konusunda daha fazla beklemeyeceklerini ifade etti.

MCGURK’LA İKİ TOPLANTI

Bu arada Rimeylan’da gerçekleşen PKK toplantısı öncesi Suriye Beyaz Saray özel temsilcisi Brett McGurk da, PKK’nin temsilcileri ile iki ayrı toplantı gerçekleştirdi. Öte yandan Suriye’de ABD tarafından inşa edilen ve son PKK toplantısına ev sahipliği yapan Rimeylan Askeri Üssü, halen IŞİD bahanesi ile havadan ve karadan silah sevkiyatının devam ettiği askeri merkez olma özelliği taşıyor. ABD’ye ait Suriye’deki en büyük askeri tesis olan Rimeylan’da ABD kargo uçakları ve savaş helikopterlerinin hareketliliği devam ediyor. Rimeylan’da halen 200’den fazla ABD askeri görev yapıyor.