PYD/YPG’den Rakka İçin de “Özyönetim” Sinyali

PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Eş Başkanı Salih Müslim, Rakka'nın IŞİD'den alındıktan sonra PYD'nin özerk bölgesine katılabileceğini söyledi.

PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin Eş Başkanı Salih Müslim, Rakka’nın IŞİD’in elinden alındıktan sonra bu şehrin tek taraflı olarak ilan ettikleri özerk bölgeye katabileceklerini söyledi.

Müslim, IŞİD’in elinden alındıktan sonra Rakka’nın akıbetinin Rakkalıların elinde olacağını iddia etti. Ancak kentin tek taraflı olarak ilan ettikleri özerk bölgeye katılacağını düşündüğünü söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu bizim beklentimiz, çünkü bizim projemiz tüm Suriye için… Rakka da bu projenin bir parçası olabilir.”

Reuters’e bir telefon mülakatı veren Salih, "Tek önemsediğimiz nokta, tüm konularda kararın Rakka halkı tarafından alınması" dedi.

PYD, Suriye’nin kuzeyinde 2014’ün başında tek taraflı olarak ilan ettiği 3 kantonda 2016’da federasyon kurmuştu.

Müslim, Rakka’nın bir “dost elinde” olması gerektiğini, aksi takdirde bu bölgenin “Tüm Suriye’ye, özellikle Kuzey Suriye’deki federal sisteme ve öz yönetim bölgelerine tehdit” teşkil edebileceğini söyledi.

Kaynak: Reuters