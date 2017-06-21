PYD/YPG Saflarında Bir Japonya Vatandaşı!
PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin saflarında bir Japonya vatandaşının da çatışmalara katıldığı ortaya çıktı.
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PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG, dünyada “IŞİD ile mücadele” adı altında propaganda yürütüyor.
Birçok ülke tarafından da izin verilen propagandaların yansımaları ise örgütün saflarında görülüyor.
Yeni Akit’te yer alan habere göre, son olarak ortaya çıkan görüntülerde, “Reşid Japonya” kod adı verilen bir Japonya vatandaşının da PYD/YPG saflarına katıldığı görüldü.
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