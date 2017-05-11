PYD/YPG İşbirlikçilikte Sınır Tanımıyor!

HAKSÖZ HABER

Kimi Türkiyeli ve Avrupalı solcuların anti-emperyalist dayanışma adına saflarına katıldığı YPG dört dörtlük bir işbirlikçilik performansı sergiliyor. Bir yandan tam tekmil ABD’nin hizmetine koyulmuşken, öte yandan Rusya’ya da “hizmetine amadeyim” mesajını eksik etmiyor. Bu tutumunu da en net ifadesiyle emperyal güçlerin bayraklarını dalgalandırmak suretiyle yansıtıyor.

Bu aşağılık tutumun bir örneği bugün Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’den gelen görüntülerle netleşti. Kilis’in karşısında bulunan Afrin sınır hattında Rusya bayrağı ile Türkiye’ye mesaj verme çabası içerisine girdikleri anlaşılan YPG’nin bu eylemi işbirlikçilikte sınır tanımadığının yeni bir karesi olarak tarihe geçmiş oldu.