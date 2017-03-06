PYD/PKK'nın Münbiç'teki 'Bayrak Oyunu' Sürüyor
Moskova merkezli televizyon kanalı Russia Today'in Arapça internet sitesinde yer alan haberde, "Beşşar Esed ordusunun sınır koruma birlikleri komutanı" olduğunu iddia eden ve silahlı grubun başında kendini "Hamza Zaza" olarak tanıtan bir şahsın görüntüsü yayınlandı.
Görüntüde, Zaza'nın, Münbiç'in batı kırsalında Fırat Kalkanı Harekatı güçlerinin bulunduğu Bab ile Münbiç temas hattına rejim bayrağı dikme anı ve hattı kontrollerine aldıkları şeklindeki konuşması yer aldı.
AA'ya bilgi veren Münbiç'teki yerel kaynakları ise Hamza Zaza adlı şahsın gerçekte PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG içindeki "Şemsü'l Şemal" grubu militanlarından olduğunu bildirdi.
Diğer taraftan, Russia Today kanalı da haberinde Zaza'yı, elebaşlardan oluşan "SDG Münbiç Konseyi üyesi"nin üyesi olarak tanıttı.
PYD/PKK, rejimin geleceğini duyurmuştu
Sabah saatlerinde PYD/PKK, diğer bir paravan örgütü "Münbiç Askeri Konseyi" aracılığıyla yaptığı açıklamada, ilçe ve çevresindeki varlığını sürdüreceğini bildirmişti.
Münbiç'in Esed güçlerine verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, Esed ordusunun yalnızca, Fırat Kalkanı güçleri ile PYD/PKK unsurları arasındaki hatta konuşlanacağı duyurulmuştu.
Russia Today kanalına yansıyan görüntüler ise söz konusu hatta rejim ordusu gelmemesine karşın, örgütün dezenformasyona başladığını ortaya çıkardı.
Anlaşmayı Rusya ilan etmişti
Rusya Genelkurmay Başkanlığı, geçen cuma, Münbiç'in ilçedeki güçler tarafından Esed rejimine devredileceğini açıklamıştı.
ABD anlaşmadan bilgisi olmadığını savunurken, rejim ise sessizliğini sürdürüyor.
AA'ya bilgi veren Münbiç'teki kaynaklar, rejim güçlerinin ilçe sınırlarındaki 3 köyü PYD/PKK'dan devraldığını, ÖSO-PYD/PKK hattının tümüne henüz yerleşmediğini bildirmişti.
ABD'nin Münbiç'teki askeri unsurları, geçen cuma ilçenin kuzey kesimlerinde konuşlanmaya başlayarak ÖSO ile PYD/PKK arasında set oluşturmuştu.
Yerel kaynaklardan alınan son bilgilere göre de ABD özel kuvvetleri Münbiç'in kuzeyindeki Ayn Dadat bölgesine yığınağı sürdürüyor.
Münbiç'ten Sincar'a sevkiyat
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Güçleri Genel Komutanlığı, dün yaptığı açıklamada PKK'nın Musul'un Sincar ilçesine ağır silah sevk ettiğini duyurmuştu.
Münbiç'teki kaynaklar da örgütün rejim ve ABD'nin sağladığı korumadan istifade ederek, ağır silahlarla ile deneyimli militanlarını Sincar'a kaydırdığını bildiriyor.
Örgütün, ilçedeki kontrolünü son dönemde zorla silah altına aldığı vatandaşlarla sağlamaya başladığı öğrenildi.
AA
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