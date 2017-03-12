PYD/PKK, Münbiç'te “Özerk Yönetim” İlan Etti

»Ana Sayfa»Suriye
12.03.2017 20:55
PYD/PKK, Münbiç'te “Özerk Yönetim” İlan Etti
Suriye'nin Münbiç bölgesinde Esed, ABD ve Rusya'nın korumaya aldığı PYD/PKK, “özerk yönetim” kurduğunu duyurdu.

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesinin idaresini üstleneceğini iddia ettiği bir özerk yönetim kurdu.

Münbiç'teki gelişmeler ilk olarak, Suriye-Türkiye sınırındaki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesinde PYD/PKK'nın sorumlusu Ewwas Eli'nin, Rus basınına yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Eli, Münbiç'te örgütün "özerk yönetim kuracağı"nı açıkladı.

Ardından, PYD/PKK’nın paravan kuruluşlarından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Münbiç'te tertiplenen organizasyonda, günlük hizmetleri sağlayıp yönetimi üstleneceği iddiasıyla sözde sivil yönetim kurulduğu ilan edildi. Açıklama, örgütün sosyal medya hesaplarından yazılı olarak yapıldı.

Türkiye'ye yönelik karalayıcı konuşmaların yapıldığı toplantıda, ABD’ye teşekkür edildi. 

AA

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