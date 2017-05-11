PYD/PKK Kontrolündeki Bölgede Esed ve Rus Bayrağı
Halep'e bağlı Afrin ilçesinde, Rus ve Esed rejiminin bayrağı asıldı.
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Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köyleri karşısında yer alan Halep'e bağlı Afrin ilçesinde, Rus ve Esed rejiminin bayrağı asıldı.
Belirli mesafelerle sınır boyunca asılan bayraklar, Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden çıplak gözle de görülebiliyor.
Güvenlik duvarı çalışmalarının devam ettiği Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçlerinin, bölgedeki önlemlerini artırdığı gözlemlendi.
Yerel kaynaklar, bayrakların bölgenin kontrolünü elinde bulunduran PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi korumak amacıyla asıldığını belirtti.
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