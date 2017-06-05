PYD/PKK Karargâhına İkinci ABD Bayrağı Asıldı
Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde PKK/PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı asıldı.
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PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolünde bulunan Tel Abyad ilçesinde gümrük binasının üstündeki ABD bayrakları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor.
Yeni bayrağın IŞİD’e yönelik başlatılan Rakka operasyonunun ardından asılması dikkati çekti. PKK/PYD'nin çok sayıda mensubunun bulunduğu binaya ilk ABD bayrağı geçen yıl Eylül ayında asılmıştı.
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