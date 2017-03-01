PYD/PKK İçin ABD’den Bayraklı Nöbet

»Ana Sayfa»Suriye
01.03.2017 05:04
PYD/PKK İçin ABD’den Bayraklı Nöbet
​​​​​​​Esed'in sınır komşusu olarak ikmal yolu açtığı PYD’ye Pentagon da sahip çıktı.

TSK’nın ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında hareket alanını kısıtladığı PYD’ye, Esed rejiminin ardından bir yardım eli de Pentagon’dan geldi. Uyarılara ve Ankara ile kurulan yeni diyaloga rağmen PYD’yi Rakka’da kullanmak isteyen ABD’nin Savunma Bakanlığı, PYD’nin işgal ettiği Münbiç’in sınırına ağır silahlar ve zırhlı araçların bulunduğu bir askeri birlik yerleştirdi. Amerika’nın Sesi’nin (VOA) haberine göre, Kuzey Suriye’deki Amerikan güçlerinin bir kısmı önceki gün Münbiç’in kuzey batısına; yani ÖSO sınırına geldi, araçların ABD bayrağı da taşıdığı görüldü. Esed rejimi de Bab’ın doğusundan ilerleyip Münbiç’e komşu olarak, ÖSO’nun Rakka yolunu kesmiş ve PYD’ye ikmal yolu açmıştı. 

VOA’nın haberine göre, ABD Münbiç’e bu sevkiyatı, PYD’ye gerçekleşecek olası bir ÖSO operasyonunu engellemek için yaptı. Geçen hafta Ayn El Arap’ta PYD’nin liderleriyle bir araya gelen ABD’li General Joseph Votel, yerel güçlere Münbiç’in koalisyonun koruması altında olduğunu söylemişti. Ayrıca Pentagon’un, örgüte çok sayıda mühimmat göndermeye hazırlandığı öğrenildi.  

Konu hakkında Rus haber ajansı Sputnik’e konuşan çoğunluğunu PYD’nin oluşturduğu DSG’den bir isim, “Münbiç’e operasyon olursa Rakka’daki ilerleyişi durdururuz. Bunu Amerikalı yetkililere bildirdik. Onlar da bizi (Münbiç’te) koruma sözü verdi. General Votel’in görüşmesinden iki gün sonra ABD, ÖSO Münbiç’e müdahale etmesin diye kentte bir askeri üs kurdu. Üsse bayrağını dikti. Nöbeti Amerikalı askerler tutuyor” şeklinde konuştu.

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