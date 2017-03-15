‘PYD/PKK, ENKS'nin Ofislerinin Çoğuna Kilit Vurdu'

»Ana Sayfa»Suriye
15.03.2017 00:55
‘PYD/PKK, ENKS'nin Ofislerinin Çoğuna Kilit Vurdu'
Suriye Kürt Ulusal Konseyi Bro, PYD'nin ruhsat başvurusuna ilişkin, "Kimse başvuruya gitmeyince silahlı militanları ofislerimizin kapılarına kilit vurdu." dedi.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı İbrahim Bro, PYD/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki ENKS ofislerinin birçoğunu kapattığını duyurdu.

Bro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PYD dün ENKS çatısında yer alan siyasi partilere 24 saat süre tanıyarak gelip ruhsat başvurusunda bulunmaları çağrısı yapmıştı. Kimse başvuruya gitmeyince silahlı militanları ofislerimizin kapılarına kilit vurdu." dedi.

PYD'nin siyasi partilere ruhsat vererek Suriye'nin Kürt bölgelerinde meşrulaşmaya çalıştığını belirten Bro, "PYD, ENKS'ye ruhsat vererek meşrulaşmaya ve bunu herkese ispatlamaya çalışıyor çünkü çok zayıf bir durumdalar." diye konuştu.

Örgütün, ENKS çatısı altındaki Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (SKDP) ve Suriye Kürt Birlik Partisi (Yekiti) ile diğer sivil toplum kuruluşlarını sistematik olarak daha önce basıp ateşe verdiğini hatırlatan Bro, PYD'nin bu kez ofislerinin büyük çoğunluğuna kilit vurduğunu, hepsinin kapatılması için de hareket halinde bulunduklarını ifade etti.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Tahriru’ş- Şam’dan Amerika Sözcüsüne Cevap13 Mart 2017 Pazartesi 15:20
  • PYD/YPG’nin Özerk Yönetim İlan Ettiği Münbiç'te Rusya Askeri Üs Kurdu!13 Mart 2017 Pazartesi 13:18
  • “Suriye’de 2016’da En Az 652 Çocuk Hayatını Kaybetti”13 Mart 2017 Pazartesi 10:38
  • ABD, Tahriru’ş-Şam’ı “Terör Listesine” Ekledi!12 Mart 2017 Pazar 22:12
  • PYD/PKK, Münbiç'te “Özerk Yönetim” İlan Etti12 Mart 2017 Pazar 20:55
  • Şam’da Patlamalar: 41 Kişi Öldü11 Mart 2017 Cumartesi 16:41
  • Beş Çocuklu Anneye Cezaevinde Esed İşkencesi!11 Mart 2017 Cumartesi 12:20
  • ENKS: ABD, PYD'nin Hukuksuzluklarını Biliyor Ancak Görmezden Geliyor10 Mart 2017 Cuma 20:19
  • Rakka’da Yine Siviller Katledildi10 Mart 2017 Cuma 12:41
  • Omuzunda YPG/PKK Arması Taşıyan Rus Askerler10 Mart 2017 Cuma 09:27
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim