‘PYD/PKK, ENKS'nin Ofislerinin Çoğuna Kilit Vurdu'

Suriye Kürt Ulusal Konseyi Bro, PYD'nin ruhsat başvurusuna ilişkin, "Kimse başvuruya gitmeyince silahlı militanları ofislerimizin kapılarına kilit vurdu." dedi.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı İbrahim Bro, PYD/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki ENKS ofislerinin birçoğunu kapattığını duyurdu.

Bro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PYD dün ENKS çatısında yer alan siyasi partilere 24 saat süre tanıyarak gelip ruhsat başvurusunda bulunmaları çağrısı yapmıştı. Kimse başvuruya gitmeyince silahlı militanları ofislerimizin kapılarına kilit vurdu." dedi.

PYD'nin siyasi partilere ruhsat vererek Suriye'nin Kürt bölgelerinde meşrulaşmaya çalıştığını belirten Bro, "PYD, ENKS'ye ruhsat vererek meşrulaşmaya ve bunu herkese ispatlamaya çalışıyor çünkü çok zayıf bir durumdalar." diye konuştu.

Örgütün, ENKS çatısı altındaki Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (SKDP) ve Suriye Kürt Birlik Partisi (Yekiti) ile diğer sivil toplum kuruluşlarını sistematik olarak daha önce basıp ateşe verdiğini hatırlatan Bro, PYD'nin bu kez ofislerinin büyük çoğunluğuna kilit vurduğunu, hepsinin kapatılması için de hareket halinde bulunduklarını ifade etti.

AA