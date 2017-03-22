PYD/PKK Bölgesinden Hatay’a Ateş Açıldı: Bir Asker Vefat Etti!

»Ana Sayfa»Suriye
22.03.2017 12:10
PYD/PKK Bölgesinden Hatay’a Ateş Açıldı: Bir Asker Vefat Etti!
Hatay’da Reyhanlı Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığı’nda görevli bir asker, nöbet görevi sırasında Suriye’deki PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile vefat etti.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu sabah saat 08.45 sularında 2’nci Hudut Alay Komutanlığı, Reyhanlı Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığı’nda görevli bir askerin, nöbet görevi esnasında Suriye’deki PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile vefat ettiği belirtildi.

Söz konusu bölgeye, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında ateş açılarak misliyle mukabelede bulunulduğu bildirildi.

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