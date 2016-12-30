PYD/PKK Ateşkes Görüşmelerinde Muhatap Alınmamasından Rahatsız

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30.12.2016 04:07
PYD/PKK Ateşkes Görüşmelerinde Muhatap Alınmamasından Rahatsız
PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Suriye’deki ateşkes anlaşmasına katılmak için davet almadıklarını söyledi.

PKK Suriye’deki kolu PYD'nin lideri Salih Müslim, Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Biz dahil edilmedik” diyerek, “Kimse bizden ateşkese katılmamızı istemedi” ifadelerini kullandı.

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