PYD/PKK Asayişi, Muhalif Kürt Siyasetçiyi Kaçırdı!

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (SKDP) Merkez Komite üyesi Abdurrahman Apo, Afrin’de PYD/PKK asayişi tarafından kaçırıldı.

PYD/PKK taraftarları dün gece Suriye Kürdistanında aralarında SKDP’nin de bulunduğu Kürt partilerine ait binaları ateşe vermişti. Bu kapsamda Dırbesiye kentinde bulunan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ofisine de saldırı düzenlenmişti.

Rudaw’ın bildirdiğine göre SKDP’nin Derik Sorumlusu Muhammed Ali de dün kaçırıldı. PYD/PKK bu kaçırma eylemlerini hukuk dili kılıfına uydurarak “gözaltına alma” şeklinde lanse ediyor.

SKDP’den bu sabah yapılan açıklamada ise, “Merkez Komite üyesi Abdurrahman Apo, bu sabah saat 3.00 sıralarında PYD asayişi tarafından evinden zorla alınıp götürüldü. SKDP Bulbul İlçe Kurulu üyesi Adnan İbrahim Çapo da aynı şekilde evinden alındı” denildi.

Açıklamada, “PYD’nin üyelerine yönelik baskı ve tutuklamalarının devam ettiği ancak bu baskıların kendilerini yıldıramayacağı” dile getirildi.

SKDP, PYD/PKK/YPG tarafından tutuklanan veya kaçırılan üyelerinin bir an önce serbest bırakılmasını ve bu yöndeki baskıların son bulmasını istedi.