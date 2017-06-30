PYD/PKK Akdeniz'de

PYD/PKK, Suriye’nin batısında Lazkiye iline bağlı El Basit’e yerleşti. Halep’e bağlı Nubbul Kasabasında İran-Esed ve örgüt mensuplarının Mayıs ayında yaptığı görüşmeler sonucu PYD’ye Akdeniz'e açılma sözü verilmişti. Mayıs ayı sonunda başlayan militan sevkiyatı 230’a ulaştı. Bölgede yerleşen örgüt mensuplarından 70’i Türkiye’den geldi.

HEDEF KISKAÇ OPERASYONU

Akdeniz’de kamp kuran PKK-PYD militanlarının hedefi Afrin’den başlayacak Akdeniz operasyonuna Kesep-El Basit sahil koridorundan destek vererek Lazkiye ve İdlip kırsalında mevzili muhalifleri kıskaca almak. Örgütün Akdeniz’e yerleşen 230 militanı arasında 70 terörist ise daha önce ilan edilen Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ne mensup.

4 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Kesep hattından kaçan ve Beyrut-Şam hava koridorunu kullanarak bölgeye ulaşan militanlardan acemi olanlarına 45 günlük eğitim veriliyor. Nisan ayında girdikleri El Basit Kampı’ndan Afrin’e geçmeye çalışan 4 PYD bileşeni yasadışı örgüt üyesi Dar et İzze kasabasında muhalifler tarafından öldürüldü. TSK’nın Afrin'de vurduğu terör mevzilerine misilleme hazırlığı yapan militanlar Caliboğazı Hudut Karakolu’na saldırı planladı. Planı haber alan Türkmen Tugayları’nın önleme faaliyetleri sonucu militanlar amacına ulaşamadan ana kampa dönmek zorunda kaldı. Türkmendağı’nda savaşan Sultan Abdülhamid Tugayı, Cebeli Türkmen ve 2. Sahil Tugayları bu süreçte faal görev aldı.

TSK HEMEN ÖNLEM ALDI

Yaşanan hareketliliğe bağlı olarak TSK unsurlarının da gerekli önlemleri aldığı bildiriliyor. Lazkiye El Basit’e yerleşen PKK’lılar arasında Kandil tecrübesi olan keskin nişancı ve bomba eğitimi almış militanlar bulunuyor. El Basit Kampı’nda militanlara yönelik teorik ve pratik eğitimler de devam ediyor.

ABD fitnesi büyüyor

ABD’nin Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan ÖSO güçleri arasına nifak sokma çabası artıyor. Pentagon bağlantılı Mutasim Tugayı 2. Komutanı Uveyd Ebu Sakır da PKK/PYD saflarına katıldı. Fırat Kalkanı bileşenlerinden Saffel İslam Tugayı Komutanı Hattab, bölgede fitne çabasının büyüdüğüne dikkat çekerek, “Son bir ayda 60’tan fazla savaşçı PYD’ye geçti” diye konuştu.

Acilciler himaye ediyor

12 Eylül öncesi Çukurova bölgesinde yapılanan THKP kökenli marksist militanlar tarafından kurulan Acilciler örgütü 2011’de Suriye’ye geçerek Esed lehine savaşa dahil oldu. Sahil kasabası El Basit’e yerleşen PKK’lılara Ulaş Cebiroglu isimli militan liderlik ediyor. Türkmendağı işgalinde faal görev yapan Ulaş Cebiroğlu 5 yıldır Mihraç Ural isimli militanın yardımcılığını yürütüyordu. Nubbul mutabakatında da bulunan Ulaş Cebiroglu muhaliflerle girdiği çatışmalarda 3 kez yaralandı.