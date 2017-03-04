PYD/PKK ABD Bayrağından Sonra Şimdi de Rus Bayrağına Sarıldı!

​​​​​​​Dün Tel Abyad'da ABD bayrağını Türkiye'ye karşı göndere çeken Suriye PKK'sı bugünde Menbiç'te Rus bayrağını göndere çekti.

Önce ABD’nin bayrağı altına sığınan PKK'nın Suriye uzantısı PYD'liler şimdi de Rus bayrağının altında görüntülendi.

Türkiye'nin Münbiç'e operasyon yapma ihtimaline karşın Rusya ve Esed rejimiyle anlaşan PYD, Münbiç'e gelen Rus askerlerini bayraklarla karşıladı.

PENTAGON DA DESTEK

TSK ve ÖSO korkusuyla Münbiç çevresine hendek kazan ve Esed rejiminden yardım isteyen PYD’ye Pentagon’dan da destek geliyor. Bölgeden gelen yeni fotoğraflarda ABD ordusuna ait zırhlı araçların Münbiç'e doğru hareket ettiği görülüyor.

Kaynak: Haber7