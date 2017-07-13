PYD’nin Sözcüsü Menbiç’te Yaralandı!

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye bağlı güçler, ABD’nin desteğiyle Rakka ve Menbiç’e saldırmaya devam ediyor.

PYD’nin sözcülüğünü yapan Talel Sülo’nun Menbiç’in batısında IŞİD güçleri tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında yaralandığı bildirildi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, yerel kaynaklar, Talel Sülo ile birlikte Kandil’den gelen üst düzey bir örgüt mensubunun daha yaralandığını söylüyor.

Her iki örgüt mensubunun da durumlarının ciddi olduğu bilgisi aktarılırken PYD tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.