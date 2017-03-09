PYD'nin Alıkoyduğu ENKS Üyesi Muhalif Kürtlerin Sayısı 57'ye Yükseldi

»Ana Sayfa»Suriye
09.03.2017 17:43
PYD'nin Alıkoyduğu ENKS Üyesi Muhalif Kürtlerin Sayısı 57'ye Yükseldi
PYD/PKK'nın ENKS üyesi 4 kadını kaçırmasından sonra alıkonulanların sayısı 57'ye yükseldi.

PYD/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'ye bağlı Derik ilçesinde Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyesi 4 kadını kaçırmasından sonra alıkonulanların sayısı 57'ye yükseldiği belirtildi.

ENKS'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Temsilcisi Nevaf Reşid yaptığı açıklamada, "PYD'nin silahlı militanları dün 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle bir araya gelen ENKS'lilerin Derik ilçesindeki kutlama alanını basıp, 4 kadını alıkoydu." ifadelerini kullandı.

PKK'lıların 3 Mart tarihinde Musul'un Sincar ilçesinde Peşmerge güçlerine saldırmasından sonra, Suriye'nin kuzeyinde ENKS'lileri alıkoyma dalgasının başladığına dikkati çeken Reşid, şunları söyledi:

"PKK/PYD'nin Peşmergelere saldırmasından sonra, ENKS'nin ofisleri ateşe verilip 41 üyemiz alıkonuldu. Halep'in Afrin ilçesindeki ofislerimize dün baskın yapıldı ve 12 üyemiz daha alıkonuldu. PYD'nin silahlı militanları üyelerimizi kaçırıp, öldürmekle tehdit ediyor ve bize destek verenlerin bölgeyi terk etmesini istiyor."

Reşid, silahlı militanlar tarafından kaçırılan ENKS'lilerin nerede alıkonulduğuna dair ellerinde herhangi bir bilginin olmadığını da sözlerine ekledi.

PKK, Haşdi Şabi ve İran Devrim Muhafızları arasında anlaşmanın olduğunu iddia eden Reşid, "PKK'nın Şengal'de (Sincar) Peşmerge güçlerine saldırmasının perde arkasında İran var. Bu mesele hakkında PKK ve İran Pasdarları arasında toplantı yapıldı." bilgisini aktardı.

 

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