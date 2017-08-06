PYD’den Afrin’de ‘Özel Plaka’ Uygulaması

Afrin sınırları içerisindeki tüm araçlardan Suriye plakalarını söktürdüğü iddia edilen örgütün, Afrin’de ‘özel plaka’ uygulaması başlattığı belirtildi.

Yeni Şafak muhabiri Yılmaz Bilgen konuyla ilgili hazırladığı haberde şu bilgi ve yorumlara yer verdi:

“Savaş boyunca Suriye genelinde değişmeyen plaka ve araç ruhsatı uygulaması, temmuz ayı sonunda Afrin’de müstakil plaka ve ruhsat-tescil verilerek ilk kez değiştirildi. Afrin sınırları içerisinde bulunan her araç, terör örgütü tarafından belirlenen 200 bin Suriye Lirasi ödeyip yeni plaka ve ruhsat aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor. Afrin’de tüm araç sahiplerine ruhsat ve plakalarını yenileme konusunda baskı yapılıyor. Afrin’de yaşayan sivil halk, PKK baskısıyla değiştirilen araçlarla ÖSO ve rejim bölgelerine girememekten şikayetçi. Bunun yanında, 7 yıldır süren savaş nedeniyle zaten zor koşullarda yaşayan halktan zoraki olarak 200’er bin Suriye Lirası toplanıyor. Bölgedeki özel plaka adımına Şam yönetimi, ‘anlamsız uygulama’ diyerek tepki gösterdi. Suriye PKK’sına, ‘Derhal bundan vazgeçin’ mesajı ileten Şam yönetimine terör örgütünün cevabı şu oldu: ‘Biz kararlarımızı özerk yönetim esasına göre alıyoruz ve özel plaka ve araç tescil uygulamasından vaçgeçmeyeceğiz.’”